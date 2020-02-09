خلال القمة الإفريقية.. “البوليساريو” تضغط لحضور القمة الإفريقية العربية في الرياض

قبيل القمة العربية الإفريقية، المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض، منتصف شهر مارس المقبل، تستبق جبهة “البوليساريو” الحدث للضغط من أجل التمكن من حضور القمة.

وفي ذات السياق، وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، نهاية الأسبوع الجاري، مارست الجبهة الانفصالية، والداعمين لها داخل الاتحاد، ضغوطا من أجل مصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على قرار يؤكد فيه التزام المنظمة القارية بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في قمم الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، وجميع المنظمات الإقليمية الأخرى.

الجبهة الانفصالية سبق لها أن حاولت حضور عدد من القمم المشتركة بين الاتحاد الإفريقي، ودول، ومنظمات دولية، غير أنها لم تتمكن من ذلك، ما اضطر قياداتها إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات مع طاقم الاتحاد الإفريقي.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، كمال حسن علي، قد أعلن، قبل أيام قليلة، أن الدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية ستعقد في المملكة العربية السعودية يوم 16 مارس المقبل.

Advertisements

وقررت اللجنة الاقتصادية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت، قبل أيام، بحضور المغرب بالجامعة العربية، إن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين العربي، والإفريقي للتحضير الجيد لهذه القمة في مختلف جوانبها، منها الجوانب الاقتصادية.

يذكر أن القمة الإفريقية انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، حيث من المنتظر أن تطغى قضية السلاح في القارة السمراء، والأزمة الليبية على أجندة قمة القادة الأفارقة.