بعد مواجهتها مشاكل حرمتها من الانجاب سابقا.. كوثر براني ترزق بمولودتها البكر

رزقت الفنانة كوثر براني، أول أمس الجمعة، بمولودتها البكر، من زوجها الفنان هاني خطاب، بعدما واجهت في السابق مشاكل في الإنجاب.

وكشف هاني خطاب للجمهور ازديان فراشه، وزوجته كوثر بمولودتهما، بعدما كانت الأخيرة قد صرحت، في السابق، أنها تعاني مشاكل صحية منعتها من الحمل، وتسعى جاهدة إلى إيجاد حل لها.

وظهر هاني خطاب رفقة مولودته الأولى، وجدها، في نفس الصورة، وعلق عليها “3 أجيال في صورة واحدة”.



ولم تعلن براني خبر حملها للجمهور إلا بعد الشهر الخامس من فترة الحمل، إذ نشرت صورا من حفل عائلي بمناسبة كشف جنس مولودها.

وكانت براني قد أثارت الجدل برد على سؤال صحفي حول الحمل، وقالت :”لا لست حاملا، والمغرب كامل كيتسناني نحمل”، لتصبح محط انتقادات، وسخرية على مواقع التواصل، وتضطر فيما بعد للرد، مبرزة أن الموضوع يؤرقها بالأساس ولا تستحمل ما تتعرض له في تلك الفترة من هجوم، لأنها “عاجزة” عن الحمل لأسباب صحية، اتضح الآن أنها عالجتها.