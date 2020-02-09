صفعة قوية.. فرنسا تغرم شركة آبل 27 مليون دولار

تلقت شركة آبل صفعة قوية، بعدما فرضت عليها الجهات المختصة بحماية المستهلك في فرنسا غرامة مالية بقيمة 27 مليون دولار، بسبب تباطؤ الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون، بعد تحديث البرمجيات.

وبحسب موقع “التقنية بلاحدود”، فإن تحقيقات لجنة حماية المستهلك استمرت لمدة عامين كاملين لتصل في النهاية إلى تغريم شركة آبل لتباطؤ أداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون، بعد تحديث البرمجيات، دون أي تنويه من آبل قبل بدء دفع التحديثات.

وكانت تحقيقات لجنة حماية المستهلك قد بدأت في فرنسا، في شهر يناير من عام 2018، بعد تصريحات أكدت فيها الشركة أن التحديثات الجديدة من برمجيات “iOS” أدت إلى تباطؤ أداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون، وذلك لمواجهة بعض المشاكل التي رصدت في بطاريات الليثيوم أيون القديمة.

ورصدت اللجنة اتها التباطؤ في أداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، التي تشمل كلاً من هواتف iPhone 6، وiPhone 7، وأيضاً iPhone SE، إذ لم تنبه شركة آبل مسبقاً إلى أن تحديث هذه الإصدارات إلى iOS 10.2.1 و11.2 سيؤدي إلى تباطؤ أداء الهواتف، وذلك بسبب ميزة إدارة الطاقة.