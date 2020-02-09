وضع مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني لاعب تشيلسي رييس جامس كخيار ثاني لتعزيز مركز الظهير الأيمن استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل.

وكشف موقع “ديفينسا سينطرال”المقرب من الفريق الملكي، أن ممثل العاصمة يراهن على حكيمي خلال الموسم المقبل، مبرزا في السياق ذاته أنه وضع لاعب تشيلي كبديل له تحسبا لأي طارئ أو مستجد.

وشدد المصدر ذاته على أن هناك إجماع داخل الريال بأحقية حكيمي بشغل المركز، وأن احتمال عودة أودريوزولا المعار إلى البايرن، والذي يشغل المركز ذاته، غير واردة بالنظر إلى المستوى الكبير لحكيمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب تشيلسي بديلا لحكيمي في مخطط الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.