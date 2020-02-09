أزيلال.. العثور على جثة ستيني لقي مصرعه في ظروف غامضة

اهتزت منطقة أغرويز في إقليم أزيلال، أمس السبت، على خبر العثور على جثة شخص في عقده السادس بجنبات الطريق.
وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين عثروا على جثة شخص في الستينات من عمره، لقي مصرعه في ظروف لاتزال غامضة، إذ أبلغوا السلطات بالواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لأزيلال، لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.
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