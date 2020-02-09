تمديد حظر النشر بجريمة قتل أبو جابر من كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" اليوم، الأحد، أمر حظر النشر حول تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل الشاب جوهر أبو جابر (30 عاما) من مدينة كفر قاسم.
وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيبقى ساري المفعول لمدة 23 يوما أي ليوم 6 آذار/ مارس المقبل.
يذكر أن الشاب جوهر أبو جابر ُتل في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم فجر يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
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