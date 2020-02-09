- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. زيارة تفقدية للعميد غانم الجماعي لجرحى الجيش في جبهة رازح بصعدة والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
قام قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم علي الجماعي بزيارة تفقدية لجرحى الجيش الوطني في جبهة رازح بصعدة.
وخلال الزيارة اطلع قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم علي الجماعي على أحوال جرحى الجيش الوطني في جبهة رازح و مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيداً بدورهم البطولي الذي سطروه بدمائهم الزكية في معارك تحرير جبال رازح من ميليشيا الحوثي الإجرامية.
واستمع العميد غانم الجماعي إلى شرح مفصل من إدارة سكن جرحى الجيش الوطني في جبهة رازح عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجرحى مشدداً على ضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية الكاملة.
وفي الزيارة التي رافقه فيها عدد من ضباط اللواء السادس حرس حدود قدم قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم الجماعي للجرحى هدايا رمزية تقديراً وعرفاناً لعظيم تضحياتهم التي قدموها في سبيل تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإجرامية وفي سبيل إستعادة حرية الشعب اليمني وكرامته المسلوبة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. زيارة تفقدية للعميد غانم الجماعي لجرحى الجيش في جبهة رازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.