27 إصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، عن حالتي إصابة بفيروس "كورونا" جديدتين، لترتفع الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس إلى 27.



وقالت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية إنه تم تأكيد الحالتين الجديدتين في الساعة الرابعة بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فإن المريض الـ26 رجل كوري جنوبي (51 عاما) وهو ابن المريضة الـ25 التي تبلغ 73 عاما.

وأضافت "أما بالنسبة للحالة الـ27 فهي لامرأة صينية (37 عاما) وهي زوجة المريض الـ26".

في وقت سابق من الأحد، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن الحالة الـ25، التي زارت بصحبة أفراد أسرتها مقاطعة "جوانجدونج" الصينية خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 31 يناير/كانون الثاني.

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وتخضع المسنة حاليا للعلاج في مستشفى جامعة سيؤول الوطنية في "بوندانج"، فيما يخضع ابنها وزوجته للعلاج في مستشفى "أنسونج" بإقليم "كيونجي".

من بين الـ27 مصابا بالفيروس، خرج اثنان من المستشفى بعد تماثلهما للشفاء، بينما يخضع الباقي للعلاج في المستشفيات.

وتجري السلطات الصحية حاليا الفحوصات لـ960 شخصا ظهرت عليهم الأعراض ذات الصلة، بزيادة قدرها 21 شخصا عن اليوم السابق.

وتستمر زيادة عدد المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، بعد أن قررت سلطات الصحة العامة توسيع نطاق المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، لتشمل أي شخص تظهر عليه الأعراض ذات الصلة، مثل الحمى وصعوبات التنفس، في غضون 14 يوما من زيارته للصين.

وأمرت السلطات الصحية بإجراء الفحوصات للأشخاص الذين يشتبه الأطباء في إصابتهم بالفيروس بعد زيارتهم لبلاد أخرى غير الصين، سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس الجديد.

ووفقا للإحصائيات الرسمية المعلنة، قضى الفيروس الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في سوق للمأكولات البحرية وسط ووهان الصينية، على 813 شخصا حول العالم وأصاب نحو 37 ألفا و562 آخرين.