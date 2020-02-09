شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إثنين من المواطنين بانفلونزا الخنازير في فرع العدين غرب إب والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 توفي إثنان من المواطنين في محافظة إب بإنفلونزا الخنازير والذي انتشر خلال الأسابيع والأيام الماضية بشكل لافت وسجلت عدد من حالات الوفاة والإصابة بالوباء.

مصدر طبي أفاد بتسجيل حالتي وفاة بوباء انفلونزا الخنازير بمديرية فرع العدين غرب إب. وأضاف المصدر أن المواطن "عبدالله سعيد جباح" توفي بعد أيام قليلة من وفاة مواطن آخر بمنطقة جباح بمديرية فرع العدين. Advertisements وتوفي عشر أشخاص بوباء انفلونزا الخنازير في ديسمبر الماضي في الوقت الذي توفي خلال 2019م 48 حالة بالوباء. وتنهب مليشيا الحوثي المعونات والمساعدات الطبية المقدمة من المنظمات، وتحرم منها الأهالي بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وانتشرت في إب مؤخراً بشكل واسع للأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والحصبة والدفتيريا والتهاب السحايا في ظل غياب دور الجهات الصحية لمواجهتها والتوعية بمخاطرها والحد من قتل المزيد من المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إثنين من المواطنين بانفلونزا الخنازير في فرع العدين غرب إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.