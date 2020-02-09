شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي مديرة الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب ويطلع على خطتها للعام الحالي والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة مارينا الجوهي، للإطلاع على أنشطة الإدارة التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم وخطتها للعام الجاري 2020م.

Advertisements وقدمت مديرة عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الأدارية والتدريب ملخصا عن برنامج متميزون الذي تم تنفيذه خلال العام 2019م والذي استهدف 240 موظفا متدربا في مختلف مرافق الدولة المتنوعة، مؤكدة على أن العام 2020م سيشهد تنفيذ العديد من البرامج الهادفة لرفع وتعزيز كفاءة العاملين في مختلف القطاعات الحكومية. وجرى في ختام اللقاء منح محافظ حضرموت درع متميزون للعام 2019م وتسليمه الخطة التنفيذية الخاصة بالإدارة لعام 2020م.

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