تفاصيل.. إرتفاع قتلى المليشيا من إب خلال أيام إلى 13 مسلحا

الأحد 9 فبراير 2020

ارتفع قتلى مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب إلى 13 قتيلا لقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني.



وبحسب مصادر مطلعة فإن عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب قتلوا الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات نهم والجوف.

وأكدت مصادر محلية مصرع خمسة مسلحين من مليشيا الحوثي بعد أيام من مصرع 8 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال الأيام القليلة الماضية ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني.

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وبحسب المصادر فإن من بين قتلى المليشيا خيري محمد عبده المغلس من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق إب، وضيف الله عبدالله ضاوي من أبناء مديرية المشنة، ومحمد علي الشامي من أبناء مديرية يريم شمال شرق إب، وصلاح أحمد مفتاح، ومحمد ناصر الموسمي وكليهما من أبناء مديرية القفر شمال إب.

وقتل الأيام الماضية أيضا إبراهيم ناصر الحميري من أبناء مديرية ذي السفال جنوب إب، وبشير محمد الربوعي من أبناء مديرية العدين غرب إب، و حسن علي السمعولي من أبناء مديرية حبيش شمال إب، ورياض سعيد الحشئي من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق إب و"أمين احمد محمد يحي النهاري" من أبناء عزلة بني علي بمديرية حزم العدين غرب إب، وسلطان حمود النعماني من أبناء مديرية حبيش وعبدالله مرشد الهبوب من أبناء مديرية مذيخرة.

ويأتي مصرع عناصر المليشيا بالتزامن مع تشيع المليشيا يوم الخميس لعدد من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء.

ومن بين صرعى المليشيا الحوثية، الذين تم تشيعهم الخميس الصريع بكر صالح الغرباني حجة، وعلي علي الراشدي حجة، وحسين حمود حسين البحري ذمار، وعلي محمد الشبيبي ذمار، وفضل عيسى الهروجي مديرية ميفعة عنس ذمار، وضيف الله عبدالله ضاوي إب، ومحمد علي الشامي يريم إب، صلاح أحمد مفتاح القفر إب، ومحمد ناصر الموسمي قفر إب، وعمار شرف علي الويسي المحويت، ومحمد محمد البهلولي السبعين صنعاء، وعبدالله حميد السياغي السبعين صنعاء، وعبد الله محمد حصن الخولاني صنعاء، وإبراهيم محمد دهمان مديرية بني حشيش صنعاء، وعمار الشرعي سحار صعدة، وصدام جدبه سحار صعدة، وزكريا المغربي مديرية سحار صعدة، وحسين عبدالله الدولة ساقين صعدة، وحسين محمد عيسى مديرية ساقين صعدة، وحسين علي الفرح مديرية رازح صعدة، وعبد الله عبد الرحمن شرف الدين بمديرية ثلاء عمران.