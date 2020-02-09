وزير الدفاع اليمني: مصرون على استكمال المعركة ضد المليشيات الحوثية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 مساءً, 9 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، العزم والإصرار على استكمال المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية.
وقال الفريق المقدشي “إن مليشيا الحوثي تقود المغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بُغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها”.
جاء هذا خلال زيارة له إلى لخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب اطلع فيها على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيا الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما أكد وزير الدفاع اليمني، قدرة القوات المسلحة في بلاده على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين إضافة إلى إنهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وشدّد المسؤول اليمني على مُضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين.
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