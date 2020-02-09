شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «داميان» يتراجع غرب أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

هطلت أمطار غزيرة على مناطق في شرق أستراليا اليوم الأحد لليوم الرابع، فيما تراجعت قوة الإعصار المداري داميان في شمال غرب البلاد.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن ولاية نيو ساوث ويلز شهدت أمطارا غزيرة ورياحا مدمرة وأمواجا عالية بشكل غير عادي وفيضانات عارمة في أجزاء كثيرة من الولاية.

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وصدرت أوامر إخلاء بسبب الفيضانات للسكان في منطقة "نارابين لاجون" في شمال سيدني، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق "موريبنك" وشيبينج نورتون" وميلبيرا" في الضواحي الجنوبية الغربية من سيدني.

وحذرت خدمة الطوارئ بولاية "نيو ساوث ويلز" من أن السكان سيكونون محاصرين، بدون كهرباء ولا مياه وخدمات أساسية أخرى، والامر سيكون خطيرا للغاية لإرسال فرق إنقاذ إليهم.

واجتاح الدمار نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر الماضي جراء حرائق الغابات. وعانت الولاية أيضا من جفاف شديد خلال العامين الماضيين.