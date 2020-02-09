شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطبق قمرا صناعيا لجمع المعلومات الاستخباراتية والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت اليابان اليوم الأحد صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا حكوميا لجمع معلومات استخباراتية، وتم وضعه بنجاح في مدار، بعد فشل محاولة إطلاق سابقة بسبب خلل، خلال العد التنازلي لعملية الإطلاق، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.
وانطلق صاروخ "إتش 2 إيه" الذي تشغله شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، من مركز فضاء "تانيجاشيما" في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب اليابان في الساعة العاشرة و34 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
وهذه المرة الـ35 على التوالي، التي يتم فيها إطلاق صاروخ "إتش 2 إيه" بنجاح.
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