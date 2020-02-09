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رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد بخفض معدل التضخم 

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تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد بأن تقوم حكومته بخفض معدل التضخم وأسعار الغذاء، وذلك في محاولة لتعزيز الشعبية المتراجعة لحكومته .

ويشار إلى أن معدل التضخم في باكستان وصل لأعلى مستوى منذ تسعة أعوام، حيث بلغ 14.6% في يناير الماضي، وفقا لما قاله مكتب الاحصاءات الباكستاني. كما أن معدل البطالة في تزايد.

وكتب خان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه على علم بالصعوبات التي تواجه المواطنين، وتعهد" بأن حكومته سوف تعلن في مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالنسبة للمواطن العادي ".

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