لماذا يبلغ سعر تمثال الأوسكار دولاراً واحداً

قد تبدو المعلومة صادمةً بعض الشيء ولاسيما أنه مطلي بالذهب!

السبب وراء ذلك أن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ، التي تستضيف الجوائز وتنسيقها في كل موسم، لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بالجائزة، إذ تنص اللوائح الرسمية على أنه لا يمكن للرابحين بيع جوائز الأوسكار دون عرض بيعها مرة أخرى للأكاديمية مقابل دولار واحد فقط، مما يجعل سعر كل تمثال منها 1 دولار.



وهذا ينطبق أيضاً على أفراد العائلة الذين يرثون جوائز الأوسكار من أقاربهم الذين ماتوا.