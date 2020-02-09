خطوة واحدة تفصل صفاء هادي عن الانتقال الى كريليا سوفيتوف الروسي

وتقدم نادي كريليا سوفيتوف الروسي بعرض رسمي من اجل الظفر بخدمات هادي، الذي يتواجد حالياً في روسيا وينتظر الضوء الأخضر من إدارة القيثارة الخضراء.

ويدرس أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، العرض بجدية قبل اصدار القرار النهائي بقبول رحيل اللاعب او بقائه في صفوف الفريق.



يذكر ان كريليا سوفيتوف يحتل المركز 13 في الدوري الروسي الممتاز برصيد 19 نقطة بعد مرور 19 مباراة من عمر الدوري الروسي الممتاز.