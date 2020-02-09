سوق العراق: تداول 4 مليار سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال اسبوع

اعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاحد، عن تداول 4 مليار سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.
واضاف السوق ان "عدد الاسهم المتداولة بلغت 4.036 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 4.016 مليار دينار تحققت من خلال 1821 صفقة".
واشار الى ان "موشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 474.43 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.3% عن اغلاقه في الاسبوع الماضي"، فيما انخفض عدد الاسهم المتداولة لهذا االسبوع بنسبة 30% قياسا بالاسبوع الماضي".
يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
واعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاسبوع الماضي، عن تنظيم خمس جلسات تداول ويغلق على 480.64 نقطة.
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