أصحاب الشهادات العليا يجددون تظاهراتهم أمام وزارة التعليم.. صور

جدد اصحاب الشهادات العليا، اليوم الاحد، تظاهراتهم امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتعيينهم. في ادناه مجموعة من صور المتظاهرين.

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