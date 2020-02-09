بالصور.. القوات الامنية في كربلاء تهدي الطلبة المتظاهرين الورود والاعلام العراقية

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن مسيرات طلابية كبيرة انطلقت اليوم، لدعم الاحتجاجات ورفض تكليف علاوي، مبينا أن القوات الأمنية استقبلت الطلبة المتظاهرين بالورود والأعلام العراقية.

واشار الى ان عناصر القوات الامنية وزعوا الورود على المتظاهرين ايضا فضلا عن طلبة الجامعات الحكومية والأهليه في كربلاء المشاركين في التظاهرات.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.