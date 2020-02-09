تنشر وكالة الخليج 365، قرار محكمة القضاء الاداري باعادة فلاح الجزائري محافظا لبغداد. وبحسب الوثائق ادناه فأن "المحكمة اعتبرت ان تصويت مجلس محافظة بغداد على استقالة المحافظ فلاح الجزائري غير قانونية". وادناه نصر قرار محكمة القضاء الاداري: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. محكمة القضاء الاداري تعيد الجزائري محافظا لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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