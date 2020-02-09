فكي: يجب العمل وفقا لمخرجات مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية

شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الأحد، على ضرورة العمل وفقا لمخرجات مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد فكي، خلال كلمته في انطلاق القمة الأفريقية في أديس أبابا، ضرورة الحل السياسي بشأن الأزمة الليبية، لافتا إلى أن الأوضاع في حاجة إلى تعاون من جميع الأطراف تحت رعاية أممية.

وقال "إن هناك دولا أفريقية كثيرة تعاني آفة الإرهاب"، موضحا أن "التضامن الأفريقي والتعاون بين الدول الأعضاء هو السبيل الوحيد لتجاوز أزماتنا".

وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، بيّن فكي أنها "تعمل على تفاقم التوترات في المنطقة".

وفي السياق نفسه، أعرب فكي عن موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي من دعمها لتعزيز السلم بين أطراف النزاع في جنوب السودان.

وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية أحرزت تقدما كبيرا من خلال تأسيس مؤسسات انتقالية في السودان، ملمحا إلى أن السودان التزم بعملية المفاوضات مع المجموعات المسلحة.

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وحذر من خطر الجماعات الإرهابية المنتشرة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها تلعب دورا بارزا في إضعاف جهود التنمية في القارة.

وثمّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في مستهل كلمته دور وجهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المبذول خلال فترة رئاسته الاتحاد العام الماضي.

وانطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وتحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار يومين.

وتناقش القمة عددا من الملفات، أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا.

ويشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا.

ويضم الاتحاد 55 دولة أفريقية، ومن بين أهدافه تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.