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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق فعاليات القمة الأفريقية ال"33" تحت شعار "إسكات البنادق" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
أديس أبابا - الخليج 365
انطلقت، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين على مستوى القادة.
وذلك حضور 31 رئيسا تحت شعار"إسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية للتنمية".
ووفق وسائل الإعلام، تبحث القمة أزمات القارة الأفريقية وعلى رأسها النزاعات المسلحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية والإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة، التي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
ومن المقرر أن تتسلم جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة من مصر.
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