الرئيس السيسي يترأس الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الإفريقي المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له إن الرئيس السيسي يرأس الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية.

ويشارك السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي تعقد اليوم وغدًا، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.

والتقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قادة ورؤساء الدول الأفريقية المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي والتي ترأسها مصر.

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ويُلقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء في مصر أو في دول القارة. كما يعرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

وشارك الرئيس السيسي في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهي تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.