ازالة الثلوج التي تراكمت على طرق بلدة عنايا وفي ساحة دير مار مارون لتسهيل وصول المؤمنين

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ منذ ​الساعة​ 8.30 من تاريخ اليوم على ازالة ​الثلوج​ التي تراكمت على طرق بلدة عنايا وفي ساحة ​دير مار مارون​، وذلك لتسهيل وصول المؤمنين وتسهيل ​حركة المرور​ وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان. إضغط للمزيد

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