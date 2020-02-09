بدء قداس عيد مار مارون في الجميزة بمشاركة رئيس الجمهورية

بدأ في هذه الاثناء قداس ​عيد مار مارون​، بدعوة من رئيس اساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس عبد الساتر، في ​كنيسة مار مارون​ في ​الجميزة​، في حضور ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​. إضغط للمزيد

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