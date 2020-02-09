بدء قداس عيد مار مارون في الجميزة بمشاركة رئيس الجمهورية

بدأ في هذه الاثناء قداس عيد مار مارون، بدعوة من رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، في كنيسة مار مارون في الجميزة، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.
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