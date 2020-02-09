الثلوج غمرت قرى قضاء بشري سماكة الثلوج وصلت الى 70 سنتم

غمرت الثلوج قرى قضاء بشري وبلداته حتى بلدتي طورزا والمغر، التي ترتفع 500 متر عن سطح البحر.
وتراوحت سماكة الثلوج بين 10 سنتم في بلدة عبدين وال 70 سنتم في مدينة بشري، اما في الارز فأكثر من متر.
وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات في المنطقة على فتح الطرق منذ الصباح الباكر مع استمرار تساقط الثلوج.
وأفاد رئيس مركز الارز لجرف الثلوج داني الفخري أن "طريق بشري الارز سالكة بصعوبة للسيارات المجهزة والرباعية الدفع حتى المصعد الكهربائي"، ونصح السائقين بالحذر من طبقات الجليد، بفعل انخفاض الحرارة إلى ما دون ال 10 درجات تحت الصفر".
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