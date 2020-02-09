الطقس اليوم غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ عن استمرار تأثير المنخفض الجوّي كريم "KARIM" المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى ​تساقط ثلوج​ خفيفة على مستويات منخفضة دون ال٦٠٠ متر في المناطق الشمالية و الداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتباراً من صباح اليوم.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض ب​درجات الحرارة​ ، تتساقط ​أمطار​ صباحية أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر حيث تسيطر موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق. يتكون طبقات من ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر ويستمر خطر الجليد والانزلاقات على المرتفعات و في الداخل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحوّل تدريجيّاً بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة تشتدّ فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٠٠٠ م وما فوق.