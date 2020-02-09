الطقس اليوم غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن استمرار تأثير المنخفض الجوّي كريم "KARIM" المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تساقط ثلوج خفيفة على مستويات منخفضة دون ال٦٠٠ متر في المناطق الشمالية و الداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتباراً من صباح اليوم.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار صباحية أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر حيث تسيطر موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق. يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر ويستمر خطر الجليد والانزلاقات على المرتفعات و في الداخل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحوّل تدريجيّاً بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة تشتدّ فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ م وما فوق.
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