توضيح من وزير الصحة عن فيروس كورونا

اوضح وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بخصوص فيروس كورونا: أجهزة الترصد الحرارية تدلل على الحال السريرية فقط؛ والمتابعة من مديرية الوقاية والترصد في الوزارة للقادمين من ​الصين​ مستمر في مكان حجرهم في بيوتهم؛ الفحص والعزل متوافران في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ للحالات المرضية دون سواها! اقتضى التوضيح".

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