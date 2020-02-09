توقيف الرأس المدبر لشبكة ترويج مخدرات وجميع أفرادها بالجرم المشهود في برج حمود

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لمكافحة عمليات تجارة وترويج ​المخدرات​ على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة المكثفة التي تقوم بها القطعات المختصة بالشعبة، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد شبكة لترويج المخدرات والتي تنشط في مناطق ​ساحل المتن​، وتضم كل من- ب. أ. (مواليد عام ١٩٩٤) الرأس المدبر للشبكة، ع. ز. (مواليد عام ١٩٨٢) سوريين، أ. ع. (مواليد عام ٢٠٠٥)، ي. ع. (مواليد عام ١٩٩٥)، م. ا. (مواليد عام ١٩٩٤)، ا. ص. (مواليد عام ١٩٨٤).

وذكرت انه على أثر ذلك، وضعت خطة ​محكمة​ لتوقيفهم بعملية متزامنة لعدم فرار أي منهم، وضبط كميات المخدرات التي يقومون بتخزينها وترويجها. وبتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف جميع المشتبه بهم بعملية نوعية ومتزامنة بين منطقتي ​السبتية​ و​برج حمود​ خلال قيامهم بترويج المخدرات وضبط بحوزتهم:

- ٦٢ مظروفا من ​الكوكايين​، تقدر زنتهم باكثر من ١ كلغ.

- كبسولة بلاستيكية تحتوي مادة الباز كوكايين زنتها ٥،٦غ.

- مبلغ ٢،٩٢٩،٠٠٠ ل. ل.

وبتفتيش مكان اقامتهم في محلتي ​الدورة​ و​سن الفيل​، جرى ضبط: ٢٨ مظروفا بداخله مادة ​الماريجوانا​ زنة الظرف حوالي ٢،٤ غ، اضافة الى ٧٠ غ من المادة ذاتها.

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- ٧٧ مظروفا من مادة الباز كوكايين، زنة الواحد ٥،٦ غ، و١٨ مظروفا يحتوي المادة ذاتها زنة الظرف ٢.٣غ.

- ١٠ كبسولات بداخلها مادة الكوكايين نت، زنة الكبسولة ٥،٥ غ.

-٧ مظاريف تحتوي مادة الكوكايين، زنة الظرف ٢،٦ غ.

-١،٦٠٦ كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​.

- ٤ ​حبوب مخدرة​ وكبسولة فارغة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق: سن الفيل، السبتية، برج حمود والدورة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​.