السفير الأميركي لدى إسرائيل: أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأميركية للخطر

اشار ​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​ الى إن أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ للخطر. وأضاف أن رسم خرائط حدود إسرائيل وفق خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام، تقوم به لجنة إسرائيلية- أميركية مشتركة، مشددا على أن أي إجراء أحادي لن تعترف به ​واشنطن​.

وبالتوازي مع هذا التصريح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "إن إسرائيل ستحصل على دعم أميركي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ وجميع المستوطنات اليهودية في الضفة، كلها دون استثناء، ونحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل".