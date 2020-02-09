النشرة: الجيش السوري إقترب من السيطرة على الاوتوستراد الواصل بين جنوب وشمال سوريا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ إقترب من السيطرة على الاوتوستراد الدولي الواصل بين جنوب وشمال سوريا، بعد ان سيطر على معظم المناطق والمدن على طول الطريق باستثناء ١٥ كلم في ​ريف حلب​ تعتبر الاصعب للسيطرة عليها نظرا لتحصن المسلحين ووجود كتل ابنية خاصة في غرب ​مدينة حلب​".

وواصل الجيش السوري التقدم شمال غرب مدينة ​سراقب​ الاستراتيحية متجها باتجاه ​مطار تفتناز​ الهام والذي تتواجد فيه نقطة تركية، وذلك بعد ان سيطر على عدة قرى جنوب المطار كان اخرها قرية طليحة المشرفة عليه ب​ريف إدلب​ الشرقي ويواصل التقدم من شرق المطار بعد ان سيطر على تل العيس بريف حلب.

وقد جالت "النشرة" في المنطقة وعلى اوتوستراد حماه ادلب حلب وداخل مدينة سراقب في ​ريف ادلب​ ووصلت الى اطراف ريف حلب.