النشرة: الجيش السوري إقترب من السيطرة على الاوتوستراد الواصل بين جنوب وشمال سوريا

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري إقترب من السيطرة على الاوتوستراد الدولي الواصل بين جنوب وشمال سوريا، بعد ان سيطر على معظم المناطق والمدن على طول الطريق باستثناء ١٥ كلم في ريف حلب تعتبر الاصعب للسيطرة عليها نظرا لتحصن المسلحين ووجود كتل ابنية خاصة في غرب مدينة حلب".
وواصل الجيش السوري التقدم شمال غرب مدينة سراقب الاستراتيحية متجها باتجاه مطار تفتناز الهام والذي تتواجد فيه نقطة تركية، وذلك بعد ان سيطر على عدة قرى جنوب المطار كان اخرها قرية طليحة المشرفة عليه بريف إدلب الشرقي ويواصل التقدم من شرق المطار بعد ان سيطر على تل العيس بريف حلب.
وقد جالت "النشرة" في المنطقة وعلى اوتوستراد حماه ادلب حلب وداخل مدينة سراقب في ريف ادلب ووصلت الى اطراف ريف حلب.
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