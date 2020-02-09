دبي - بواسطة محمد فارس © (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) بانكوك (رويترز) - قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند إن الجندي الذي أطلق النار بشكل عشوائي في مدينة بشمال شرق البلاد وانتهى الأمر بمواجهة في مركز تجاري مزدحم قتل 26 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 52 آخرين.وأضاف أن الدافع وراء ذلك كان شعور الجندي بضغينة من صفقة أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها. وسافر برايوت لمدينة ناخون راتشاسيما لزيارة الجرحى. انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي زعماء فلسطينيون وأمريكيون يتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن العنف تبادل زعماء فلسطينيون وأمريكيون الاتهامات بالمسؤولية عن موجة عنف اندلعت في الأراضي الفلسطينية فيما تجمع مشيعون في الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في جنازة شرطي فلسطيني قتلته إسرائيل. Reuters

قط روسي يحصل على فرصة ثانية للحياة بأربعة أطراف صناعية ركب طبيب بيطري روسي أطرافا صناعية لقط وجده متطوعون في شوارع سيبيريا ومخالبه متجمدة بسبب البرد القارس. Reuters

ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي موضحا أن من الممكن ضم الدول الأوروبية الراغبة إلى تجارب الردع النووي الفرنسية. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان جندي يقتل 26 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في تايلاند Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وقتل الجيش الجندي بعد حصار خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري بالمدينة. (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تايلاند : جندي قتل 26 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.