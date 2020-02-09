ضحايا “باب دارنا” يحتجون في باريس ويناشدون الملك من أجل إنصافهم – صور

في تطورات مثيرة في قضية أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب، التي بطلها رئيس المجموعة العقارية “باب دارنا”؛ احتج ضحايا هذه الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس السبت، مناشدين الملك التدخل من أجل إنصافهم.

ورفع ضحايا “باب دارنا”، الذين ينتمون إلى الجالية المغربية في الخارج، العلم المغربي، ورددوا شعارات، مثل “في بلادي ظلموني”

و ناشد ضحايا “باب دارنا” من الجالية المغربية في الخارج الملك محمد السادس، من أجل عقد لقاء مع ممثليهم، قصد إطلاعه على حيثيات القضية.

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وكان ضحايا “باب دارنا”، قد أوضحوا، في بيان لهم، قبل أيام، أن ممثليهم، القاطنين خارج المغرب، عقدوا لقاء مع سفارة المغرب في العاصمة الفرنسية، وطالبوا بلقاء مع الملك محمد السادس، مبرزين أن قضية “باب دارنا”، تشكل ضررا على الجالية المغربية في الخارج، بشأن العقار، وعمليات النصب، والاحتيال، التي تتعرض لها هذه الشريحة من الشعب المغربي.

والتمس ضحايا “باب دارنا” من سفارة المغرب في باريس، وباقي سفارات المغرب في دول العالم، في عدم دعم، وترخيص إقامة المعارض الخاصة بالعقار خارج المغرب، مشددين على أنها تحولت إلى شبكات عنكبوتية للنصب والاحتيال على الجالية المغربية.

وكان سعد الدين العثماني قد برأ نفسه من ملف “باب دارنا”، قبل أسابيع، تحت قبة البرلمان، بعدما أكد أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات، التي تمت بين الضحايا، والموثق، وصاحب الشركة.