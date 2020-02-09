مسيرة الرفض الشعبي المغربي لـ”صفقة القرن” تستعد للانطلاق والمنظمون ينتظرون مشاركة الآلاف- صور

تصوير: يونس الميموني

قبل الموعد المحدد لانطلاق المسيرة الوطنية الرافضة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، صفقة القرن، احتشد المئات من المواطنين في المكان المخصص لانطلاق المسيرة، وسط العاصمة الرباط.

ووصل عدد كبير من الحتجين لمنطقة باب الأحد وسط العاصمة، رافعين شعارات رافضة لصفقة القرن، ومشددين على الدعم الشعبي المغربي للقضية الفلسطينية.

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منظمو مسيرة اليوم، والذين وصلوا مبكرا لمكان انطلاقها، ويتوقعون أن تكون مسيرة حاشدة، وربما مليونية، تعبيرا على وحدة الموقف الشعبي المغربي من القضية الفلسطينية ومركزيتها عند المغاربة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية استبقت مسيرة اليوم، بتصريح واضح من رئيسها سعد الدين العثماني يعلن رفض المغرب للصفقة الأمريكية، كما أن وزير الخارجية، حل مساء أمس السبت بالعاصمة الأردنية عمان، حيث نقل رسالة شفوية من الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعبر فيها الدعم المغربي لفلسطين.