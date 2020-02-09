الداخلة.. إصابة شخصين إثر انفجار لغم أرضي

تسبب انفجار لغم أرضي، بشكل مفاجئ، أمس السبت، في إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ضواحي مدينة الداخلة.
وذكرت مصادر محلية أن شخصين، كانا على متن سيارة، انفجر بجانبهما لغم أرضي بشكل مفاجئ ما تسبب في تعرضهما لجروح متفاوتة الخطورة .
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني في الداخلة، قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وفور علمها بالموضوع، حلت عناصر من الدرك الملكي في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق، وتأكد من عدم وجود ألغام أخرى في المنطقة.
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