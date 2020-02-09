استقبل النجم المصري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس السبت، مولودته الثانية، التي اختار لها اسم كيان.
وشغل خبر قدوم مولودة صلاح الجديدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن معنى اسم المولودة الجديدة “كيان”، وهو يعني “الوجود والأصل والطبيعة”.
ورزق صلاح وزوجته، ماجي، بكيان، بعد 5 سنوات من ولادتهما ابنتهما مكة، عام 2014.
وتزوج محمد صلاح، في عام 2013، قبل ولادة مكة بسنة، من ماجي، التي تنحدر من قرية “نجريج”، مسقط رأس النجم المصري، والتي حظيت بشهرة واسعة، لأنها زوجة أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يرزق بمولدة جديدة.. اختار لها اسما غير متداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.