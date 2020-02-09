صلاح يرزق بمولدة جديدة.. اختار لها اسما غير متداول

استقبل النجم المصري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس السبت، مولودته الثانية، التي اختار لها اسم كيان.

وشغل خبر قدوم مولودة صلاح الجديدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن معنى اسم المولودة الجديدة “كيان”، وهو يعني “الوجود والأصل والطبيعة”.

ورزق صلاح وزوجته، ماجي، بكيان، بعد 5 سنوات من ولادتهما ابنتهما مكة، عام 2014.

وتزوج محمد صلاح، في عام 2013، قبل ولادة مكة بسنة، من ماجي، التي تنحدر من قرية “نجريج”، مسقط رأس النجم المصري، والتي حظيت بشهرة واسعة، لأنها زوجة أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.