شلالات سودانية.. وفرة الموارد الطبيعية وقلة العناية الحكومية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُعد شلالات السبلوقة، شمالي السودان، الواقعة على مجرى نهر النيل، مكان سياحي يجذب السائحين لما يتوفر من مؤهلات وموارد طبيعيّة.

وتبعد منطقة الشلالات نحو 100 كلم عن العاصمة الخرطوم، وتتمتع بتنوع نباتي وتحضن الكثير من أصناف الحيوانات، إضافةً إلى هوائها الرطب، وتعد المنطقة مقصدًا للراغبين في كسر روتين الحياة اليومية بالمدن والتخلص من ضجيجها وازدحامها، بينما توجد بها أماكن خاصة لاستضافة السياح.

(الأناضول)

وتعرف المنطقة بامتيازها لزراعة الفواكه والخضراوات، لتوفر التربة الخصبة والمياه، كما تشهد تنظيم جولات سياحية بالقوارب، للراغبين في الاستمتاع أكثر بجمال الطبيعة.

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وقال حمدالله أحمد طيب، وهو صاحب مشروع سياحي، إن "المنطقة ينقصها التعريف الجيد، بالرغم من مؤهلاتها التاريخية والسياحية".

(الأناضول)

وأضاف أن أكبر مشاكل السبلوقة، هو المواصلات، حيث يسبب غياب الطرق المعبدة إزعاجًا للسكان والسياح في آن معا.

وأفاد بأن سكان المنطقة، ينتظرون من الحكومة السودانية، مزيدًا من الاستثمار والدعم.