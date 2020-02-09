شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع 8 حوثيين من أبناء إب في جبهات نهم والجوف وصرواح والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمصرع 8 من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، بعد أيام من مصرع 13 عنصر من عناصر المليشيا من أبناء المحافظة بنيران القوات الحكومية لقوا حتفهم بجبهات نهم والجوف وصرواح.

Advertisements وأضافت المصادر، أن "من بين صرعى مليشيا الحوثي من أبناء إب، والذين تم تشيعهم : وسيم مسلم يريم إب، وصالح واسع من أبناء مديرية يريم إب، ومحمود رزق يريم إب، وأديب محمد الشامي السدة إب، وحمدي محمد المضلع بمديرية النادرة إب، وعبده محمد المبارزي المخادر إب، وعلي محمد الجمعي حزم العدين إب، ويحيى محمد الشامي من أبناء مديرية المخادر شمال إب.

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