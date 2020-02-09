سفن صينية تهدد العراق بتفشي "كورونا"

الأحد 9 فبراير 2020

وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وحصده أرواح ما لا يقل عن 813 شخصا حول العالم، يواجه العراق أزمة انتقال المرض المعدي بين مواطنيه، خاصة في محافظة البصرة، نتيجة استقبال سفن صينية بميناء أم قصر دون إجراء فحوصات طبية لطواقمها.



وحذر مسؤول في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، جنوب العراق، من تفشي الفيروس المستجد في البصرة، حال استمرار استقبال السفن الصينية دون إجراء فحوصات لطواقمها أو المواد التي تحملها، والتأكد من خلوها من "كورونا".

ووفقا لـ"العين الإخبارية": "رست سفينة صينية عملاقة تحتضن طاقما كبيرا أغلبهم من الصينيين بالميناء السبت، بعدما رُفضت من عدة دول خشية انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنها كانت محملة بـ١٤ ألف حاوية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "العراق استقبل السفينة رغم أن الميناء لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات احترازية منعا لانتشار المرض في البلاد".

وذكر أن إدارة الميناء، المطل على الخليج العربي، خاطبت وزارة الصحة والجهات المعنية في بغداد؛ للتحرك وبدء إجراءات فحص طواقم السفن الصينية والمواد التي تحويها؛ للتأكد من عدم حملها للفيروس.

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ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة شركة موانئ العراق إلى إعلان إجراءاتها بشأن إخضاع الوافدين للفحص، وزيادة الإجراءات الرقابية بالموانئ.

وطالبت المفوضية، في بيان، دائرة صحة البصرة بتشديد الإجراءات الصحية على السفن لحماية البلاد من تفشي الفيروس، مؤكدة أن أمن الأفراد الصحي مسؤوليتها بالتشارك مع شركة موانئ العراق.

وحذر جمال المحمداوي، النائب بمجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة، السبت، من كارثة صحية حال استمرار ميناء أم قصر في استقبال السفن الصينية، ودعا المسؤولين إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.

وقال المحمداوي، في بيان، إن "دخول السفن التي تحمل كوادر صينية أو فلبينية إلى الميناء دون إجراء أي فحوصات قد يتسبب في انتشار كورونا في عموم العراق".

وأضاف: "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها خوفا من نقل الفيروس لأراضيها، لكنها تدخل إلى ميناء أم قصر دون أي فحوصات أو عمليات تطهير صحي".

وطالب وزارة الصحة العراقية بإرسال لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية والقادمين من بكين؛ لتجنب دخول "كورونا" إلى البلاد.