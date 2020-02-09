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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى جديد في ووهان يستقبل أول دفعة مصابين بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
استقبل مستشفى ليشنشان، الذي بني حديثا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، أول دفعة من المرضى المصابين بالفيروس، السبت، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وقامت مدينة ووهان ببناء مستشفيين مؤقتين هما ليشنشان وهوهشنشان، واللذين يتسعان لـ1600 و1000 سرير على الترتيب، في تكرار لتجربة بكين لعلاج مرضى فيروس سارس عام 2003.
ونُقلت الدفعة الأولى من المرضى إلى مستشفى هوهشنشان في 4 فبراير/شباط الجاري، بعد عملية بناء استغرقت 10 أيام.
وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين، إذ بلغ عدد وفيات الأول 811 حالة مقابل 774 حالة سجلها الثاني، الذي ضرب هذه الدولة الآسيوية خلال 2002-2003.
كما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 37 ألفا و200 شخص في أقل من شهرين، بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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