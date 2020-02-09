اخبار العالم

مستشفى جديد في ووهان يستقبل أول دفعة مصابين بـ"كورونا"

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى جديد في ووهان يستقبل أول دفعة مصابين بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

استقبل مستشفى ليشنشان، الذي بني حديثا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، أول دفعة من المرضى المصابين بالفيروس، السبت، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

 

وقامت مدينة ووهان ببناء مستشفيين مؤقتين هما ليشنشان وهوهشنشان، واللذين يتسعان لـ1600 و1000 سرير على الترتيب، في تكرار لتجربة بكين لعلاج مرضى فيروس سارس عام 2003.

 

Advertisements

ونُقلت الدفعة الأولى من المرضى إلى مستشفى هوهشنشان في 4 فبراير/شباط الجاري، بعد عملية بناء استغرقت 10 أيام.

 

وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين، إذ بلغ عدد وفيات الأول 811 حالة مقابل 774 حالة سجلها الثاني، الذي ضرب هذه الدولة الآسيوية خلال 2002-2003.

 

كما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 37 ألفا و200 شخص في أقل من شهرين، بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى جديد في ووهان يستقبل أول دفعة مصابين بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا