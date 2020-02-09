شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية بصعدة والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، شباط 09، 2020، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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