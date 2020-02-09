شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات بسنغافورة تدعو المواطنين للامتثال للإجراءات الاحترازية بسبب انتشار كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 دعت سفارة الإمارات في سنغافورة كافة المواطنين المقيمين إلى الامتثال للإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي، وذلك لزيادة حالات انتقال العدوى بفيروس #كورونا

Advertisements ونشرت السفارة الرقم التالي للتواصل معها في الحالات الطارئة: Tel: +6562388206

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