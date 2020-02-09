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شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية بمأرب والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
طالبت السلطات الصحية بمحافظة مأرب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتحقيق في القصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل و الكوادر الصحية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح مكتب الصحة بالمحافظة في بيان له اليوم أن الهجمات الحوثية ضد المنشآت الطبية بمأرب طالت خلال السنوات الماضية 12 منشأة طبية ومرفقاً صحياً بينها 3 مستشفيات تم تدميرها بشكلٍ كلي ،كما أسفرت عمليات القصف المتكررة عن استشهاد 7 أطباء وعاملين صحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة.
وأدان البيان استمرار الميليشيا الحوثية بالقصف والاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية.
وأكدت السلطات الصحية في محافظة مأرب أن مواصلة مليشيا الحوثي في استهدافها الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين يعد تحديًا سافراً منها للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن (2286/2016) الذي ينص على أن الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها المرضى والجرحى والوحدات الطبية ووسائل النقل تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.
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