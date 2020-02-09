شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سفر الصينيين في فترة مهرجان الربيع بنسبة 40% والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سفر الصينيين في فترة مهرجان الربيع بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أعاق حركتهم، وفقا لوزارة النقل الصينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان نشرته الوزارة عبر تطبيق "وي شات" الصيني للتواصل اليوم الأحد أن المسافرين قاموا بـ35ر1 مليار رحلة عبر خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وبالسفن والطائرات في الفترة من 10 يناير إلى 8 فبراير هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسافرين بالطائرات والقطارات تراجع بنسبة 33% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

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ومددت معظم الأقاليم والمدن الصينية عطلة المهرجان بمقدار أسبوع إلى 9 فبراير في إطار محاولة البلاد لاحتواء تفشي الفيروس القاتل.

وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في الصين حتى اليوم الأحد إلى 37 ألفا و198 شخصا. وذكرت السلطات الصينية أنه من بين الحالات المصابة، هناك 6188 شخصا في حالة حرجة.

كما أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 811 شخصا في الصين وحدها.