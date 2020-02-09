شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: نتائج فحص ركاب السفينة السياحية «سلبية» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج أنه سيتم الإفراج عن جميع الركاب والطاقم على متن السفينة السياحية (وورلد دريم)، التي فُرض فيها حجر صحي وعددهم 3600 شخص.
وقال الطبيب ليونج يو هونج، كبير مسؤولي صحة الموانئ إن الاختبارات أظهرت عدم وجود فيروس كورونا في عينات الجهاز التنفسي، التي تم أخذها من جميع أفراد الطاقم وعددهم 1800 شخص على متن السفينة. وكان الفيروس قد تسبب في وفاة أكثر من 800 شخص في البر الرئيسي الصيني.
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