شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين بيهم فتى، من محافظة الخليل. وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض في البلدة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر وعبثت في محتوياتها، واعتقلت الفتى مؤمن حسن محمود الطيط، والأسير المحرر سيف كساب علي أبو ديه، والمحرر عبد ناصر عبد الحميد أبو مارية، والأسير المحرر حسان آدم سالم اخليل، ونقلتهم لمركز عتصيون الاحتلالي شمال الخليل.

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