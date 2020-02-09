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26 قتيلاً في إطلاق نار شرقي تايلاند

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قتل 26 شخصًا وأصيب 57 آخرون بجروح في سلسلة من عمليات إطلاق النار قام بها جندي بمدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا إن الجندي المسلح قتل أيضًا على يد قوات الأمن بعد حصار خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري بالمدينة، مبينًا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشار برايوت إلى أن إطلاق النار ناجم عن نزاع شخصي.

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