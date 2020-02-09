شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل لإطلاق النار بين القوات المشتركة الأمريكية والأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

• مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 فى هجوم شرق أفغانستان

كشفت تقارير عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات أفغانية وأخرى أمريكية خلال عملية مشتركة، ما أسفر عن مقتل أفراد من الجانبين.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، وهو متحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان: "لا نزال نجمع معلومات، كما أن السبب أو الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد .. الحادث قيد التحقيق".

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وأضاف إن إطلاق نار مباشرا وقع بين القوات المشتركة، ولم يتضح ما إذا كان متسللون من طالبان يقفون وراء المعركة النارية أوأنها نتجت عن شجار بين القوات المتحالفة.

وقتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في معركة نارية في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، إن الحادث وقع في منطقة شيرزاد. وفتح شخص يرتدي زي الجيش الأفغاني النار على جنود من القوات المشتركة الأمريكية والأفغانية من سلاح آلي أمس السبت، وأضاف أن الجنود المصابين يتلقون العلاج في منشأة أمريكية.