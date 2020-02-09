القمة الأفريقية الـ 33.. مصافحات وصور تذكارية بين الزعماء

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، القمة الـ 33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي ستتصدرها ملفات هامة أبرزها ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وقبل انطلاق القمة بدقائق، رصدت عدسات الكاميرات لقطات لرؤساء وزعماء الدول والحكومات الأفريقية أثناء التقاط الصور التذكارية للقمة الـ 33 والتي شهدت مصافحات وأحاديث جانبية بين الحضور.

وتبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الحديث سويا قبل التقاط الصورة الجماعية، كما سادت الأجواء المصافحات والابتسامات بين رؤساء الحكومات والدول الأفريقية.

ورصدت الصور تحركات بعض الرؤساء قبل التقاط الصور التذكارية وتبادل بعضهم البعض المزاح قبل انطلاق القمة جلساتها.





ومن المقرر أن يسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة اليوم، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب أفريقيا التي ستتولى الدورة الحالية ٢٠٢٠.

وتنعقد القمة الـ 33على مدار يومين متتاليين، تلتئم هذا العام تحت شعار” إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

Advertisements





وسبق انطلاق القمة اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث الوضع الليبي ومنطقة الساحل، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس .

اجتماعٌ هيمن عليه موضوع انتشار الأسلحة والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دول القارة السمراء، وسط مطالبات بالتصدي لهذا الآفة.





وفي مؤتمر صحفي، أمس السبت، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، تأييده لقيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في الوساطة بالأزمة الليبية.

ويرغب الاتحاد الأفريقي الذي اختار لقمة هذا العام، عنوان "إسكات السلاح"، أن يكون فعالا أكثر في المستقبل في حل نزاعات القارة، ويرغب في إيجاد "حلول أفريقية" لها.

وتبني قادة دول وحكومات القارة السمراء في الذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الأفريقي عام 2013، مجموعة من القرارات والأفكار التي تدعم تحقيق مزيد من السلام وتسهم في استعادة الهدوء للقارة